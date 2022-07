Prefeitura faz ação de educação no trânsito para crianças da rede municipal

Secretarias: Transporte e Trânsito

Data de Publicação: 11 de fevereiro de 2016

A Prefeitura de Carapicuíba promoveu nesta nos dias 18 e 20 de fevereiro, na Emei Evani Tortolero Pierrine – Vila Dirce, a abertura do calendário de 2016 de educação no trânsito para alunos da rede municipal. As secretarias de Educação e Transporte e Trânsito organizaram uma grande ação para o lançamento das atividades.

No dia 18, quinta-feira, funcionários da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) apresentaram às crianças em dois turnos (manhã e tarde) a nova cartilha Aula de Cidadania, publicação constante da Secretaria de Educação, que desta vez tem como tema “Respeitando o Trânsito” e está disponível . No decorrer do ano as atividades continuarão nas outras escolas da rede municipal.

Já a ação do dia 20, sábado, foi mais ampla e, além dos alunos, pais e comunidade do entorno da escola foram convidados a participar de diversas atividades atendimento das secretarias de Saúde e de Meio Ambiente sobre combate à dengue, biblioteca móvel, algodão doce e pipoca. Também foram entregues os uniformes para os alunos, em conjuntos possuem nove peças, uma jaqueta, duas bermudas, duas camisetas, uma calça e meias. Em breve também serão entregues os kits de material escolar.

A parceria entre Educação e Trânsito implica em bons resultados com os agentes de trânsito que percorrem as escolas exibindo filmes e desenhos e conversando com as crianças sobre a importância de respeitar as leis de trânsito seja como motorista, pedestre ou ciclista. No ensino fundamental, com crianças a partir dos seis anos, os agentes montam um percurso de “ruas” com travessia de pedestre. Eles levam bicicletas para os alunos “trafegarem” como motoristas, escolhem aqueles que serão os “agentes de trânsito” e ensinam que todos devem atravessar na faixa de pedestres se mantendo sempre à direita, para maior fluidez no fluxo de pessoas e evitando trombadas.

O prefeito Sergio Ribeiro acompanhou as atividades e ressaltou a importância da campanha: “A educação para o trânsito começa com as crianças, ainda na escola. Carapicuíba investe em educação no trânsito para crianças e adultos e na melhoria na sinalização, visando oferecer à cidade mais segurança e maior mobilidade nas vias públicas”.