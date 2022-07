Ministro Kassab reforça campanha contra Dengue

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 11 de fevereiro de 2016

Os mutirões contra a Dengue continuam, e Carapicuíba realiza mais uma mobilização neste sábado, 13, no bairro Ariston 3. Iniciada em 9 de janeiro, os mutirões passaram pelos bairros Ariston 1, Jardim Ana Estela, Cohab 5, Vila Gustavo Corrêa, Vila Cretti, Jardim Angélica e Vila Menck.

As residências recebem equipes que conversam e vistoriam casas, comércios e terrenos, além de recolherem materiais que acumulam água e criam larvas do mosquito Aedes aegypti, com auxílio de caminhões e máquinas.

Dessa vez, o prefeito Sergio Ribeiro conta com a presença do ministro das Cidades, Gilberto Kassab. O anúncio da presença do ministro foi feito durante entrevista coletiva, realizada nesta quinta-feira, 11, no Gabinete do Prefeito, para apresentar um balanço dos mutirões e ações de rotina no combate ao mosquito.

Secretários municipais e vereadores também participam, mobilizando e sensibilizando a população sobre a responsabilidade de cada um na luta contra o mosquito da dengue.

A Secretaria da Saúde registrou cerca de 2.500 casos de dengue em 2015 e zero casos de Febre Chikungunya e Zica Vírus. A iniciativa para mobilizar a população na luta contra a dengue conta com diversas secretarias municipais: Saúde e Medicina Preventiva, Obras, Governo, Transporte e Trânsito, além da participação de funcionários das demais secretarias. A Saúde atua com os agentes do Projeto Dengue e Agentes de Saúde.

Obras, recolhe materiais deixados em terrenos e Transporte e Trânsito, retira veículos abandonados, que servem de depósito de água de chuva.