Carapicuíba inserida no Dia Nacional de Combate a Dengue

Data de Publicação: 12 de fevereiro de 2016

No Dia Nacional de Combate a Dengue, Exército e ministro das Cidades reforçam campanha contra a Dengue em Carapicuíba

Neste sábado, 13 de fevereiro a Prefeitura de Carapicuíba está no Ariston 3 para combater o mosquito da Dengue, com agentes porta a porta, cata treco, limpeza de terrenos, cata treco, retirada de veículos e outras ações.

Neste Dia Nacional de Combate a Dengue, teremos a presença de 90 soldados do Exército Brasileiro e do ministro das Cidades, Gilberto Kassab, ao lado do Prefeito Sergio Ribeiro, secretários, vereadores e centenas de funcionários.

PRESENÇA DO EXÉRCITO

Dos 90 soldados do Exército (Batalhão de Barueri) designados para Carapicuíba, cinco equipes com 10 homens acompanharão o Mutirão. Outras quatro equipes ficarão nos parques e estação da CPTM.

MUTIRÕES ACONTECEM DESDE JANEIRO

Iniciados em 9 de janeiro, os mutirões passaram pelos bairros Ariston 1, Jardim Ana Estela, Cohab 5, Vila Gustavo Corrêa, Vila Cretti, Jardim Angélica e Vila Menck.

Dessa vez, o mutirão conta com a presença do ministro das Cidades, Gilberto Kassab. O anúncio da presença do ministro foi feito durante entrevista coletiva, realizada nesta quinta-feira, 11, no Gabinete do Prefeito, quando o prefeito Sergio Ribeiro apresentou balanço dos mutirões e ações de rotina no combate ao mosquito. A Secretaria da Saúde registrou cerca de 2.500 casos de dengue em 2015 e zero casos de Febre Chikungunya e Zica Vírus.

BALANÇO MENSAL – JANEIRO/2016

Bairros: Ariston 1, Jardim Ana Estela, Cohab 5, Vila Gustavo Corrêa, Vila Cretti e Jardim Angélica

1038 casas visitadas

116 comércios visitados

390 imóveis fechados ou recusas

Cata Treco: 179 viagens de caminhões carregados de materiais inservíveis (madeiras, sofás, pedaços de eletrodomésticos, plásticos).

Veículos recolhidos – 29

Veículos notificados – 52