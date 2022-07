Prefeitura entrega uniformes escolares para os alunos da Rede Municipal

Data de Publicação: 17 de fevereiro de 2016

A Prefeitura de Carapicuíba iniciou nesta semana a entrega de uniformes escolares, para os alunos da rede municipal de ensino, das Emeis Fase II e Emefs. Os conjuntos possuem 9 peças, uma jaqueta, duas bermudas, duas camisetas, uma calça, dois pares de meia e um par de tênis. Em breve também serão entregues os kits de material escolar.

Esse é o sétimo ano que a Prefeitura entrega uniformes e o oitavo que entrega kits escolares para os alunos. Serão entregues, ao todo, cerca de 15 mil uniformes e 17 mil kits, aproximadamente.

O prefeito Sergio Ribeiro esteve nesta quarta-feira, 17, na Emei Vó Tonha (Ariston). Além de participar da entrega de uniformes, ele vistoriou as dependências da escola, conversou e brincou com as crianças. Nesta semana, acompanha ainda a entrega nas Emeis Arco Íris, Gente Miúda e Carmelinda Chagas, e lembra que esta é mais uma forma de garantir a permanência do aluno nas escolas. “Adquirimos os uniformes, materiais escolares e kit enxoval com recursos próprios do município. Com isso, oferecemos aos alunos, além da economia no orçamento dos pais, o direito de todos serem tratados com igualdade dentro do mesmo ambiente escolar”, enfatiza.

Uniformes entregues desde 2010

Os itens são adquiridos com recursos próprios e são distribuídos gratuitamente aos alunos. A entrega é uma das formas de garantir a permanência das crianças na escola e a qualidade do nível de ensino. Mesmo com a menor arrecadação per capita do estado de São Paulo, a Prefeitura continua a fornecer uniformes e kit escolar, além de manter outros investimentos na Educação, como alimentação de qualidade, formações constantes aos professores, atividades de contra-turno, dentre outras.

Uniformes ano a ano

2010 – 13.172

2011 – 12.534

2012 – 12.725

2013 – 12.695

2014 – 12.733

2015 – 14.000

2016 – 15.000 (projeção)