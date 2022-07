Carapicuíba participa da II Conferência LGBT do Oeste Metropolitano de São Paulo

Data de Publicação: 18 de fevereiro de 2016

No próximo dia 28 de fevereiro, domingo, será realizada II Conferência Regional de Políticas Públicas e Direitos Humanos de LGBT do Oeste Metropolitano de São Paulo. O tema deste encontro é “Por um Brasil que criminalize a violência contra Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais” e a cidade escolhida como sede foi Osasco. O evento será na Emef Marechal Bittencourt, localizada no Largo Monteiro Lobato, 443 – Centro, das 10h às 16h.

Carapicuíba será representada pelas Coordenadorias da Juventude e a de Políticas Públicas para as Mulheres que integra a Secretaria de Governo. Outros municípios participantes são Barueri, Cotia, Embu das Artes, Itapevi, Itapecerica da Serra, Jandira, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Santana de Parnaíba e Taboão da Serra. Os representantes discutirão propostas de políticas públicas voltadas à população de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais – LGBT. A realidade nos mostra que ainda há muito a ser feito para que as LGBT do Oeste Metropolitano possam levar uma vida digna, ter seus direitos garantidos e se sentirem seguros.

Os objetivos da II Conferência Regional de Políticas Públicas e Direitos Humanos de LGBT do Oeste Metropolitano de São Paulo são: a) Avaliar a efetividade das Políticas Públicas para enfrentamento à violência praticada contra a população LGBT, tendo em conta o pacto federativo e a relação entre os Três Poderes; b) Propor estratégias para enfrentar a discriminação sofrida pela população LGBT em decorrência de sua orientação sexual e/ou identidade de gênero; c) Articular e integrar, a partir de uma avaliação, o Sistema Nacional de Promoção da Cidadania e Enfrentamento a Violência com as demais políticas públicas; d) Eleger as(os) respectivas(os) delegadas(os) para a III Conferência Estadual de Políticas Públicas e Direitos Humanos de LGBT; e) Propor a criação de um Termo de Responsabilidade com as Políticas Públicas LGBT, entre as cidades participantes nos Consórcios CIOESTE e CONISUD.

Considerando que os índices de violência e discriminação por orientação sexual e/ou identidade de gênero chamam a atenção, assim como a carência de serviços públicos voltados para o segmento, esse encontro deverá também encaminhar representantes para a III Conferência Estadual de Políticas Públicas e Direitos Humanos de LGBT, que será realizada em Março de 2016, buscando eleger representantes do Oeste Metropolitano de São Paulo para a III Conferência Nacional.