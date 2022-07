Carapicuíba participa da IV Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres

Nos dias 15 e 16 de fevereiro foi realizada IV Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres (CEPM) na cidade de Atibaia. Carapicuíba participou com nove representantes, sendo quatro representantes da Secretaria de Governo e cinco da sociedade civil, eleitas na II Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres realizada em agosto de 2015.

Ao todo foram 900 mulheres representantes de vários municípios e regiões que tiveram a responsabilidade de debater e aprovar diretrizes de Políticas para as Mulheres de todo estado, defendendo as propostas tiradas nas etapas municipais e regionais. Tudo isso aumenta ainda mais a responsabilidade e o comprometimento das participantes da IV CEPM que, ao retornar para o seu município, trabalham na implantação das propostas aprovadas cada uma em seu município.

A etapa Nacional se realizará na segunda semana de maio e Carapicuíba contará com cinco representantes: uma do governo municipal e quatro da sociedade civil. Todas têm por objetivo não só defender uma vida melhor para carapicuibanas, mas também para todas as mulheres brasileiras.

O compromisso de todas as representantes na Conferência é:

Definir quais são as estruturas institucionais e as políticas públicas para as mulheres do movimento feminista, para a efetivação da igualdade de direito e oportunidades, e dos municípios, estados e federação que precisam avançar nas conquistas e valorizar as mulheres e combater a violência de gênero.

O que se pode mudar no Sistema Nacional de Políticas para as Mulheres para o fortalecimento dos organismos (secretarias, coordenadorias, gerência, departamento de políticas paras as mulheres nas três esferas de poder).

Parabéns a todas as carapicuibanas, pois nos últimos sete anos foi possível trabalhar com um olhar especial com todas vocês, a partir da criação da Coordenadoria de Políticas para as Mulheres com o objetivo de assessorar a administração pública na implantação das ações para sua valorização e o combate a violência de gênero. “A cidade avança com a participação das Mulheres”