Congresso Técnico define Copa Ouro 2016 em Carapicuíba

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 24 de fevereiro de 2016

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer realizou, em 2 de fevereiro, Congresso Técnico para sorteio dos grupos que participarão da Copa Ouro de Futebol 2016.

Neste ano as agremiações estão divididas em 2 grupos com 10 integrantes cada. A primeira fase será disputada em turno único, ao término, avançam os quatro melhores colocados de cada chave.

As competições terão início no dia 5 de março, e a decisão está prevista para o 1º domingo de junho. Os jogos da Copa Ouro de Futebol 2016 acontecerão no Estádio do Niterói e no Campo da INAC. Confira no link, como ficaram os grupos e os jogos da rodada inaugural.