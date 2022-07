Mutirões contra a o mosquito da Dengue não param em Carapicuíba

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 24 de fevereiro de 2016

Próximo ação será na Cohab 2, dia 27.

No último sábado, 20, a Prefeitura de Carapicuíba levou o mutirão contra o mosquito da Dengue até o bairro Novo Horizonte, com agentes porta a porta, em casas e comércios, operação Cata Treco e outras ações. A Secretaria de Saúde do município registrou 120 residências visitadas.

Composta por funcionários de diversas secretarias, vereadores e secretários municipais alertaram a população sobre a necessidade de manter vasos, baldes, caixas d’água e qualquer local onde pudesse haver água parada, longe de qualquer risco. No caso de encontrar foco de larvas do mosquito, os responsáveis foram orientados e a residência passou a ser acompanhada pelo Departamento de Vigilância Epidemiológica do município.

A ação não fica somente nas residências, que são os principais locais com a presença de focos, mas percorre comércios, afixando cartazes para difundir a campanha. Caminhões da Secretaria de Obras recolhem materiais deixados nessas áreas, que acumulam água da chuva, fazendo diversas viagens durante o dia inteiro, e equipe de Secretaria de Transporte e Trânsito remove veículos abandonados, seja por meio de guincho ou por notificação, quando o proprietário comparece no local.

MUTIRÕES ACONTECEM DESDE JANEIRO

Iniciados em 9 de janeiro, os mutirões passaram pelos bairros Ariston 1, Jardim Ana Estela, Cohab 5, Vila Gustavo Corrêa, Vila Cretti, Jardim Angélica, Vila Menck, Ariston 3 e Novo Horizonte. O próximo mutirão acontece neste sábado, 27, na Cohab 2, a partir das 9 horas.

A Secretaria da Saúde registrou cerca de 2.500 casos de dengue em 2015 e zero casos de Febre Chikungunya e Zica Vírus.