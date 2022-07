Culto marca início das comemorações dos 51 anos de emancipação de Carapicuíba

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 25 de fevereiro de 2016

Carapicuíba inicia as atividades de comemoração de aniversário dos 51 anos de Emancipação Política e Administrativa da cidade. Na próxima semana, será realizado o Culto de Ação de Graça para celebrar a vida e agradecer a Deus pela cidade que acolheu seus quase 400 mil habitantes.

“É com grande alegria que convidamos a população de Carapicuíba a participar das comemorações de 51 anos de Emancipação Política e Administrativa de Carapicuíba. O culto marca o início da celebração de mais um aniversário da cidade, e iniciamos por agradecer e orar para que Deus cubra a nossa cidade de bênçãos”, ressaltou o prefeito Sergio Ribeiro.





CULTO

No dia 1º/03, quinta-feira, terça-feira, às 19h30, será realizado Culto de Ação de Graças no Gabinete do Prefeito (Rua Joaquim das Neves, 205), com a participação do Quarteto Alpha.