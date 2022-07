Inscrições para corrida Nova Inocêncio encerram no próximo dia 29

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 25 de fevereiro de 2016

As inscrições para a segunda edição da Corrida Nova Inocêncio, se encerram na próxima segunda-feira, 29. Até o momento contamos com 675 atletas inscritos.

A prova será realizada no dia 13 de março, celebrando o aniversário de 51 anos da cidade. A concentração dos atletas será em frente ao Ginásio Tancredo Neves a partir das 6h, com largada às 7h. O trajeto da prova tem 7,5km, com largada e chegada no Tancredão, na Av. Inocêncio Seráfico, onde também será feita a premiação aos melhores colocados.

Devem ser feitas as inscrições somente através deste link. O valor da inscrição é R$ 20,00 que deverá ser pago mediante depósito no Banco do Brasil, diretamente no caixa ou nos caixas eletrônicos do banco, desde que o envelope esteja identificado com o nome “FAE Fundo de Assistência ao Esporte”. Todos os detalhes, assim como o valor das premiações, estão no regulamento disponível no Portal.

Nos dias 04 e 05 de março, no Ginásio Ayrton Senna, das 9h às 16h, serão entregues os kits com chip, número de peito e camiseta personalizada para serem usados na corrida. Não há restrição para participar da corrida, com exceção da idade, pois é necessário ter no mínimo 16 anos e as vagas estão restritas a mil participantes. A novidade deste ano é que será feito um cadastro reserva com 100 pessoas que poderão participar da prova caso haja desistência.

Todos os participantes que cruzarem a linha de chegada receberão medalha e para os vencedores de cada categoria, divididas por idade e sexo (masculino e feminino), serão entregues troféus e prêmios para os primeiros colocados.

Os melhores colocados moradores de Carapicuíba receberão premiações especiais (não acumulativas) além do Troféu Nestor Gomes que homenageia esse morador de Carapicuíba que foi Campeão da 11ª Corrida de São Silvestre de 1935, completando o percurso de 7.600m com o tempo de 23m45.

O evento aconteceu pela primeira vez em 2015, como parte das comemorações pelo 50º aniversário da cidade e conclusão da obra de revitalização da Av. Inocêncio Seráfico, além de ser um incentivo à prática de esportes para melhor qualidade de vida da população.

Segundo o prefeito Sergio Ribeiro “investir em esporte é também cuidar da saúde das pessoas, do lado social, de desenvolvimento humano. Nossa administração investe na área, valorizando e criando novos espaços para a prática de diversas atividades esportivas. Esta prova já faz parte do calendário oficial da cidade.

Serviço:

Inscrições para 2º Corrida Nova Inocêncio 2016

Depósito do valor de inscrição: Banco do Brasil – Agência: 1008-1 – Conta Corrente: 100.911-7 – Cedente: FAE Fundo de Assistência ao Esporte.