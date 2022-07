Alunos da rede municipal de Carapicuíba assistem peça sobre Dengue

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 25 de fevereiro de 2016

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Educação, traz no sábado, 27, duas apresentações do espetáculo teatral “Hugo no Reino dos Mosquistos”, do grupo Tricotando Palavras, no Teatro Jorge Amado, às 9h30 e 11h30, para as Emeis: Senninha, Thomazia A. Montoro, Ciranda da Criança, Cidade Ariston, Paraíso das Crianças e Stella Maris.

A peça explica de forma lúdica às crianças como combater o mosquito Aedes Aegypti. Além dessa apresentação, o grupo passará, durante o mês de março por algumas escolas da rede municipal, apresentando a peça às crianças.

Este é mais um recurso pedagógico usado nas escolas, para ensinar de forma lúdica e divertida e ajudar no desenvolvimento do saber cultural, tanto no valor estético como educativo, possibilitando novas experiências para os alunos.

A Prefeitura realiza em toda a cidade ações de combate ao mosquito da Dengue por meio de mutirões, palestras em escolas, igrejas e associações. As apresentações teatrais colaboram para a conscientização da família por meio das crianças, que cobram seus pais e responsáveis para eliminarem focos do mosquito em suas residências.