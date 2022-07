No mês de aniversário, Carapicuíba ganha novos espaços públicos

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 1 de março de 2016

No último domingo, 29 de fevereiro, a Prefeitura inaugurou o Miniginásio Cohab 5, iniciando a entrega de obras importantes para o município, em comemoração dos 51 anos de emancipação político administrativa.

O Miniginásio foi construído em parceria com o Governo Federal, por meio do Programa Proinfância, sendo o terceiro entregue: um no Parque Jandaia e outro na Emef Argeu Silveira Bueno.

O Miniginásio oferece quadra poliesportiva, arquibancada, cobertura e vestiário. Fica ao lado da Praça da Árvore e da Emei Izaura Quércia, na Av. Antônio Faustino dos Santos. Atende alunos matriculados na própria Emei, Escolas Estaduais próximas ao local, além da Secretaria de Esportes e Lazer e a comunidade.

O prefeito Sergio Ribeiro orientou que o espaço tenha a agenda cheia de atividades, “pois estando ocupado, não há possibilidade de depredação e vandalismo”. Ele lembrou que o miniginásio é da comunidade, e deve ser zelado e conservado por todos. Padre Eduardo Gonçalves, pároco da região, esteve presente, rezando e abençoando o local.

Ao completar 51 anos, Carapicuíba está mais organizada e equipada. “Temos dezenas de novos prédios construídos, reformas feitas com planejamento e plantas. Todas as obras que começamos, chegaram ao fim, mesmo com dificuldades, e as em andamento, serão entregues até o término do meu mandato”.

Mais entregas acontecem nos próximos dias, sendo:

5/3 – sábado 15h

Inauguração da Creche Parque Jandaia

Rua Tenente José Nogueira, esquina com Rua Wilson Vieira da Silva.

6/3 – domingo – 9h

Inauguração da reforma da Emef Noemy Silveira Rudolfer

Rua Peruíbe nº 20 – Santa Brígida

12/3 – sábado – 15h

Inauguração Unidade de Saúde da Família Parque Jandaia

Estrada do Gopiúva, altura do número 1990

20/3 – domingo – 9h

Inauguração do Terminal Rodoferroviário de Carapicuíba

Clique aqui e veja Galeria de Fotos