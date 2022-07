Prefeitura entrega reforma da EMEF Noemy no próximo domingo

Data de Publicação: 1 de março de 2016

A Prefeitura de Carapicuíba prepara para o próximo domingo, 6 de março, às 9h, a entrega da reforma da EMEF Noemy da Silveira Rudolfer, (Rua Peruíbe nº 20 – Santa Brígida). Ao completar 51 anos de emancipação político administrativa, a população recebe novos espaços de educação, esporte, lazer e saúde.

A reforma da EMEF contou com melhorias em salas de aula, pátio, cozinha e secretaria; reparo e revisões no telhado, hidráulica, elétrica e de combate a incêndio reconstrução da calçada externa (acessibilidade), portas e portões, play ground; adequação do banheiro para pessoas com necessidades especiais, melhorias na quadra poliesportiva e pintura em toda a escola.

A obra durou sete meses e foi realizada com recursos próprios da Prefeitura. O prefeito Sergio Ribeiro ressalta que existem várias reformas nas escolas municipais em andamento. “Mesmo com poucos recursos, nossa cidade se desenvolve por meio de parcerias que firmamos junto aos governos Estadual e Federal”.

A educação de Carapicuíba vem apresentando resultados positivos, observados na qualidade e quantidade de projetos executados, aumento de vagas, valorização dos professores e garantia da permanência e bom aproveitamento, por meio de uniformes e materiais fornecidos ano a ano gratuitamente. A alimentação escolar de qualidade colabora com o desenvolvimento das crianças e na economia doméstica.