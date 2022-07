Prefeito Sergio Ribeiro visita Poupatempo e confere atendimento

Na última segunda-feira, 29 de fevereiro, o prefeito Sergio Ribeiro visitou o Poupatempo Carapicuíba, sendo pela administradora Simoni Soares, a frente do Posto como um todo, desde a inauguração. Acompanhado de secretários municipais, observou o funcionamento e foi informado que diariamente são realizados cerca de 3000 atendimentos.

Após um ano de funcionamento, a unidade, conquistada por meio de mais uma parceria entre Prefeitura e Governo estadual, demonstra sua importância para a população. Acompanhe os dados estatísticos:

Órgãos…………………………………. atendimentos/ano

Detran (Ciretran) ……………………………………. 110.972

Instituto de Identificação(RG)……………………… 63.260

Banco do Brasil (pagto de taxas)………………… 115.991

Acessa São Paulo……………………………………. 30.375

e-poupatempo (serviços on-line)…………………. 129.325

Sabesp………………………………………………….. 76.242

Secretaria da Fazenda………………………………. 19.645

TER-SP…………………………………………………. 15.284

TOTAL…………………….…………………………… 561.094

(fonte: www.poupatempo.sp.gov.br)

Inaugurado em dezembro de 2014, durante os primeiros meses os serviços passaram pelo período de implantação, variando de 31 mil em janeiro a 48 mil em julho. Já a partir de julho, atingiu a casa dos 51 mil, chegando em dezembro com 56 mil atendimentos, em média 2.127 ao dia. Fica na Av. Desembargador Eduardo Cunha de Abreu nº 495, próximo ao Fórum.

O Poupatempo de Carapicuíba é resultado da parceria entre Governo Estadual e Prefeitura de Carapicuíba, reivindicação antiga da população. O prefeito Sergio Ribeiro acompanhou sua instalação passo a passo, antes e depois da inauguração. Ele ressalta a importância deste serviço e demais obras que “têm contribuído para o desenvolvimento de Carapicuíba, como o Corredor Oeste, Terminal do Novo Centro, restaurante Bom Prato, entre outras. Por meio de parcerias, estamos colocando Carapicuíba no caminho do desenvolvimento”, frisou.

Ao completar 51 anos, Carapicuíba está mais organizada e equipada, com serviços importantes, como o PROCON, Banco do Povo, PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), Cartório de Registro de Imóveis, Defensoria Pública, dezenas de novos prédios construídos, reformas feitas com planejamento e plantas. “Todas as obras que começamos, chegaram ao fim, mesmo com dificuldades, e as em andamento, serão entregues até o término do meu mandato”, enfatiza o prefeito Sergio Ribeiro.