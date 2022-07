Copa Ouro 2016 tem início neste final de semana com 20 equipes

Data de Publicação: 2 de março de 2016

No próximo sábado, 05, será dado o pontapé inicial para o principal campeonato de futebol amador de Carapicuíba. Ao todo 20 times estarão na luta pelo título do torneio.

Nesta edição da competição, as agremiações estão divididas em 2 grupos com 10 equipes. Os quatro melhores times colocados de cada grupo avançam para a fase seguinte. E os três últimos colocados por chave serão rebaixados. A primeira fase será disputada em turno único.

As competições iniciam neste final de semana e a decisão está prevista para o 1º domingo de junho. Os jogos acontecerão no Estádio do Niterói e no Campo da INAC.

O atual campeão do torneio, Gopiuva, estreia enfrentando o Palmeirinha às 9h no Estádio do Niterói. Confira na tabela os jogos da 1ª rodada da Copa Ouro 2016.

TABELA – 1ª RODADA