Prefeitura capacita funcionários para busca ativa de tuberculose

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 3 de março de 2016

Funcionários da Secretaria da Saúde do município de Carapicuíba participaram de treinamento de Busca Ativa de Sintomáticos Respiratórios, para identificação e diagnóstico precoce de casos da Tuberculose pulmonar, realizado em 25 de fevereiro, nas dependências da FNC.

O treinamento, promovido pela Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria da Saúde, foi realizado pelo Prof. Dr. Amadeu Antonio Vieira (interlocutor do Programa de Controle de Tuberculose de Carapicuíba) em parceria com a diretoria de Atenção Básica e Saúde da Família. Participaram do treinamento 09 enfermeiros, 10 técnicos/auxiliares de enfermagem e 62 Agentes Comunitários de Saúde (ACS).

Os munícipes que apresentarem tosse por mais de 15 dias, considerados Sintomáticos Respiratórios, devem realizar a coleta de secreção respiratória (escarro), para realização do mais novo e moderno exame existente, disponível no laboratório municipal de Carapicuíba, o Teste Rápido de Biologia Molecular. Mais informações no Núcleo de Atendimento de Infectologia de Carapicuíba (NAIC), localizado na Alameda dos Lírios, n° 150 Vila Lourdes, telefone 4202-9583.