Elenco inicia ensaios para encenação do Drama da Paixão de Cristo em Carapicuíba

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 3 de março de 2016

Carapicuíba já está a todo vapor com os preparativos e ensaios para o “Drama da Paixão de Cristo 2016”, espetáculo cênico produzido pela Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, apresentado todos os anos durante a Semana Santa.

O espetáculo que apresenta um dos capítulos religiosos mais conhecidos da história, passando pelo nascimento, paixão, morte e ressureição de Jesus Cristo, é realizada desde 2002, no Teatro de Arena da Aldeia de Carapicuíba. A cada ano a produção do espetáculo surpreende com inovações, atraindo milhares de pessoas da cidade e região.

Mas o trabalho dos atores não se resume apenas ao esforço corporal. No dia da apresentação eles precisam fazer uma dublagem da própria fala, pois o local onde a peça é encenada é aberto, com muitos espectadores, impossibilitando que todos ouvissem. Por isso, todas as falas são gravadas em estúdio.

Tradicionalmente, o espetáculo é apresentado na quinta e sexta-feira da Semana Santa, (24 e 25 de março/2016).