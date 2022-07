EMEI Celina Ferreira dos Santos é inaugurada.

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 9 de março de 2016

No ultimo sábado, 5 de março, a Prefeitura de Carapicuíba inaugurou a maior e mais bem equipada escola de educação infantil do município. Construída por meio de parceria com o Governo Federal, por meio do Programa Proinfância, a Emei Celina Ferreira dos Santos, no Parque Jandaia, vai atender 600 crianças na faixa etária de 4 e 5 anos.

Além de salas de aula, a Emei possui salas multiuso, pátio coberto, playground, refeitório, cozinha, espaço administrativo, sanitários para crianças, adultos e para crianças com necessidades especiais. Além dessa, a reforma da EMEF Noemy também foi entregue no mesmo final de semana.

Ao completar 51 anos, Carapicuíba está mais organizada e equipada. “Temos dezenas de novos prédios construídos, reformas feitas com planejamento e plantas. Todas as obras que começamos, chegaram ao fim, mesmo com dificuldades, e as em andamento, serão entregues até o término do meu mandato”, enfatiza o prefeito Sergio Ribeiro.

Mais inaugurações acontecem nos próximos dias, sendo:

12/3 – sábado – 15h

Inauguração Unidade de Saúde da Família Parque Jandaia

Estrada do Gopiúva, altura do número 1990

20/3 – domingo – 10h

Inauguração do Terminal Rodoferroviário de Carapicuíba