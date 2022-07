Uma história de amor e humanidade no PSI de Carapicuíba.

Data de Publicação: 10 de março de 2016

A mãe Alessandra Gomes dos Santos de 34 anos havia acabado de voltar de seu convênio médico após sentir algumas dores. Ao ser atendida lá, pediram que ela voltasse para casa.

Ela nos conta que ao chegar em casa as 08 da manhã, começou a sentir mais dores. Foi ao banho e sentiu o bebê coroar (praticamente em inicio de parto). Alessandra enfatiza que “não deu tempo de fazer nada, corremos para o carro, e subimos a rua aqui de casa. Meu marido disse que ia parar aqui no PSI mesmo, porque ele já tinha nascido. Peguei no meu bebê no colo e meu marido desenrolou o cordão umbilical do pescoço dele’.

A equipe técnica de enfermagem do pronto atendimento, de imediato acolheu a mãe e o filho e fez os primeiros socorros no carro mesmo. A enfermeira Isabel, que tem 16 anos de profissão, disse que a equipe ficou surpresa com o que estava acontecendo ali, mas que se sentiram preparados para ajudar no caso. “Em 16 anos de profissão nunca tinha me acontecido isso e nosso pessoal esteve ali de prontidão ajudando a mãezinha”.

Eduardo Gomes dos Santos nasceu com 3.520 kg e 49 centímetros, dia 04 de março de 2016 às 10h50. A mãe Alessandra diz ter ficado muito feliz e ao mesmo tempo muito bem impressionada com o atendimento da equipe do PSI, “tanto falam da saúde de nosso município e nesse dia pude ver o quanto elas foram cuidadosas e atenciosas comigo e meu filho, coisa que não aconteceu no meu convênio”.

“Enquanto nós sabemos que em diversos lugares dispensa esse tipo de atendimento, nossa equipe de imediato abraçou, acolheu e atendeu a paciente, e encaminhou para o HGC. Fico muito feliz de ter profissionais assim em nossa rede municipal de saúde”. Enfatizou a secretária de saúde Dra Simone Monteaperto.