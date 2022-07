Prefeitura realiza 2ª edição da Corrida Nova Inocêncio

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 13 de março de 2016

Aconteceu neste domingo, 13 de março, a segunda edição da “Corrida Nova Inocêncio”, realizada pela Prefeitura de Carapicuíba. Com cerca de oitocentas pessoas inscritas, o evento que já consta no calendário oficial da cidade, marca as comemorações do aniversário de 51 anos da cidade. A concentração e a largada dos atletas foi no Ginásio Tancredo Neves, às 7h.

A largada foi equilibrada mas, pouco depois de 9 minutos, alguns atletas se destacaram à frente dos demais. O domingo estava fresco e com temperatura amena, favorecendo a performance dos corredores e o comparecimento do público que prestigiou o evento.

Os melhores colocados moradores de Carapicuíba receberam premiações especiais além do Troféu Nestor Gomes que homenageia esse morador de Carapicuíba que foi Campeão da 11ª Corrida de São Silvestre de 1935, completando o percurso de 7.600m com o tempo de 23m45.

O primeiro a cruzar a linha de chegada, também em frente ao Tancredão, André Albieri, que cruzou a linha de chegada aos 23 minutos e dezessete segundos.

Veja abaixo os prêmios e os nomes dos vencedores da Corrida Nova Inocêncio 8k:

Classificação Geral Masculina:

1º André Albieri : (23m17s)

2º Antonio Fernando dos Santos : (23m23s)

3º Cláudio Roberto Macedo : (23m36s)

Classificação Geral Feminina:

1º Fernanda Raimunda Soares: (23m58s)

2º Raissa Nascimento: (28m46s)

3º Janaina Fernandes: (29m07s)

Todos os participantes que completaram a prova receberam medalha.

No site www.chiptiming.com.br da empresa contratada para fazer a cronometragem de tempo dos participantes é possível ver a classificação geral (masculino e feminino).

O prefeito Sergio Ribeiro parabenizou a todos e ressaltou: “O evento foi um sucesso! Essa corrida vai se tornar tradição em Carapicuíba.”

Clique aqui e Veja Galeria de Fotos