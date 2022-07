Missa pelos 51 anos será celebrada por dom João Bosco

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 15 de março de 2016

Carapicuíba realiza diversas atividades em comemoração ao aniversário dos 51 anos de Emancipação Política e Administrativa. Na próxima quinta-feira, 17, será celebrada missa presidida pelo bispo diocesano, dom João Bosco, com a presença de comunidades católicas e padres do município. A celebração acontece às 20h, na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, à Av. Inocêncio Seráfico, 600.

Anualmente o prefeito Sergio Ribeiro propõe aos segmentos religiosos que se reúnam em oração para agradecer e pedir bênçãos sobre a cidade. “A presença de dom João Bosco nesse momento, representa para nós, um gesto de pai que quer estar junto de seus filhos que residem no município. Independente do credo religioso, reconhecemos nele o papel de pastor e figura pública que representa grande parcela da população do nosso município”.

CULTO

As comemorações de março foram abertas com Culto de Ação de Graças no Gabinete do Prefeito, dia 1º. Além disso, igrejas evangélicas realizam cultos em suas sedes, com a presença do prefeito Sergio Ribeiro.

ATO SOLENE

Em 26 de março, dia da emancipação, a Prefeitura realiza o Ato Solene em comemoração aos 51 anos de emancipação político administrativa de Carapicuíba. Será no Calçadão, a partir das 9h. Os eventos são abertos ao público.