No mês de aniversário, Carapicuíba ganha mais um Posto de Saúde

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 16 de março de 2016

No último sábado, 12, a Prefeitura de Carapicuíba inaugurou o Posto de Saúde no Parque Jandaia, a Unidade de Saúde da Família (USF) Antônio Simões Pimentel. O homenageado, avô do vereador Alexandre Simões Pimentel, instalou-se em Carapicuíba após migrar de Pernambuco e aqui criou sua família. “É um exemplo dos 400 mil carapicuibanos que acreditam e constroem nossa cidade com trabalho e amor”.

A inauguração contou com a presença de Alexandre Padilha, ex-ministro da Saúde e atual secretário da mesma pasta no município de São Paulo. Ele foi responsável pela aprovação dos recursos para a construção das USFs existentes em Carapicuíba, construídas por meio de convênio entre a Prefeitura e o Ministério da Saúde. O padre Marcos Galdino, compareceu à cerimônia e abençoou o espaço que será utilizado pela população.

A Unidade fica na Estrada do Gopiúva, altura do nº 1.900, esquina com a Rua Ercílio Lincolin, e passa a atender inicialmente, por meio de cadastramento, de cerca de 6 mil famílias residentes no bairro. Este cadastro é feito pelos agentes de saúde, que visitam todas as residências. A USF conta também com três médicos generalistas (medicina familiar) vindos de Cuba por meio do Programa Mais Médicos, três enfermeiros, dentre outros funcionários.

Esta é a terceira USF construída por meio de convênio entre a Prefeitura e o Governo Federal. O prédio com 364m² de área construída possui três consultórios, duas salas de enfermagem, sala de vacina, sala de reunião e outras dependências. Por meio do convênio com o Ministério da Saúde, a Prefeitura já construiu três unidades, no Jardim Capriotti, na Vila Dirce e a do Parque Jandaia. Nelas, já funciona o Programa da Saúde da Família, implantado pelo Governo Federal, estratégia diferenciada no atendimento em saúde. A diferença é que as equipes de profissionais visitam as famílias da área delimitada, e mantém contato periódico com os usuários cadastrados.