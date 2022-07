Prefeitura renova iluminação do Parque dos Paturis

Secretarias: Infraestrutura

Data de Publicação: 17 de março de 2016

Inauguração será quinta-feira, 24

A Prefeitura de Carapicuíba inaugura na próxima quinta-feira, 24 de março, a partir das 19h, a iluminação do Parque dos Paturis. A obra é realizada por meio da Secretaria de Infraestrutura, com recursos municipais, vindos da arrecadação da CIP (Contribuição de Iluminação Pública). O parque fica na Av. Antônio Faustino dos Santos, próximo ao Km. 21.

O evento integra o calendário de festividades da cidade em comemoração aos 51 anos de Emancipação Político-Administrativa. Ao todo estão sendo implantados ou revigorados 178 pontos de iluminação, sendo 140 com lâmpadas metálicas de 400 W e 38 com lâmpadas de 250 W metálicas. A iluminação do entorno do parque também será remodelada, beneficiando assim as Av. Antônio Faustino dos Santos e a Avenida Leonil Cré Bortolosso (Marginal do Ribeirão).

Para o prefeito de Carapicuíba, Sergio Ribeiro, a instalação de novos pontos de energia, além de trazer mais segurança para os moradores, é mais uma benfeitoria na região, que ganhou duas quadras (miniginásios) na Cohab 5, além de Escola de Educação Infantil (Emei) Posto de Saúde no Parque Jandaia.

Em todo município, já são cerca de 6.300 novos pontos de iluminação em diversos bairros, como Jardim Santa Brígida, Parque da Aldeia, Parque do Jandaia, Bairro 120 Casas, Rua Los Angeles com cerca de 1K de extensão, e mais de 300 vielas, iluminação pública do condomínio Minha Casa, Minha Vida na Vila Helena.

É de responsabilidade da Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Infraestrutura Urbana, a iluminação pública (que compreende ruas, praças, avenidas, vielas e parques), ou seja, a troca de lâmpadas, hastes, fotocélula, reatores e também a manutenção da rede de iluminação pública (cabos).

Continuam sob a responsabilidade da AES Eletropaulo o fornecimento de energia elétrica, a rede de energia elétrica (cabos e fios), postes, transformadores, chaves de desligamento da rede.

O atendimento à população é realizado pela Prefeitura no telefone 4181-6659 e Email: [email protected], e com a AES Eletropaulo no telefone: 0800-7272 196.