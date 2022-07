Missa solene celebra aniversário da cidade

Data de Publicação: 18 de março de 2016

Na última quinta-feira, 17, foi realizada Missa Solene em comemoração pelos 51 anos de emancipação político administrativa de Carapicuíba. Organizada pela Prefeitura de Carapicuíba e parceria com a Região Pastoral Carapicuíba (Diocese de Osasco), foi celebrada na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, pelo bispo diocesano, Dom João Bosco,ofm, com a participação de padres do município e da região.

Funcionários e secretários municipais estiveram presentes, alem de fieis católicos, das diversas paróquias do município. Dom João lembrou em sua homilia que a cidade é formada pelas pessoas, não por obras, comércios e indústrias. “O povo demonstra sua fé através da preocupação com o outro, com a vida, meio ambiente. Tudo pode passar, mas quem fica são as famílias, que dão o formato e constroem a história da cidade e do país”.

Ao final, o presidente da Câmara, vereador Abraão Junior falou, representando o poder público. “Nossa cidade é formada por um povo de muita fé, um povo cristão. É muito bom estarmos aqui em unidade e em oração pelo bem de nossa cidade”.

Anualmente o prefeito Sergio Ribeiro propõe aos segmentos religiosos que se reúnam em oração para agradecer e pedir bênçãos sobre a cidade. “A presença de dom João Bosco nesse momento, representa para nós, um gesto de pai que quer estar junto de seus filhos que residem no município. Independente do credo religioso, reconhecemos nele o papel de pastor e figura pública que representa grande parcela da população do nosso município”.

CULTOS EVANGÉLICOS

As comemorações de março foram abertas com Culto de Ação de Graças no Gabinete do Prefeito, dia 1º. Além disso, igrejas evangélicas realizam cultos em suas sedes, com a presença do prefeito Sergio Ribeiro.

No sábado, 26 de março, será realizado o evento CELEBRA CARAPICUÍBA, com grande Culto de Ação de Graças com 12 horas de Celebração, das 10h às 22h, no ao lado do estacionamento entre a Av. Mario Covas e Av. Brasil, no Centro de Carapicuíba. A entrada será 1 quilo de alimento não perecível. O evento é organizado por diversas igrejas evangélicas do município, com o apoio da Prefeitura de Carapicuíba.

ATO SOLENE

Em 26 de março, dia da emancipação, a Prefeitura realiza o Ato Solene em comemoração aos 51 anos de emancipação político administrativa de Carapicuíba. Será no Calçadão, a partir das 9h. Os eventos são abertos ao público.