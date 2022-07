CELEBRA CARAPICUÍBA reúne evangélicos no aniversário da cidade

Data de Publicação: 22 de março de 2016

No sábado, 26 de março, dia em que Carapicuíba comemora o aniversário de emancipação político administrativa, acontece o CELEBRA CARAPICUÍBA, com grande Culto de Ação de Graças com 12 horas de Celebração, das 10h às 22h, no ao lado do estacionamento entre a Av. Mário Covas e Av. Brasil, no Centro de Carapicuíba.

A grande atração do evento será a apresentação da cantora gospel Soraya Moraes, ícone da música evangélica. É cantora, compositora e escritora, com mais de 15 anos de carreira e 11 CDs gravados.

Haverá ainda bandas e equipes de louvor de diversas igrejas evangélicas, barracas com comidas variadas, sorteios e premiação. A entrada será 1 quilo de alimento não perecível.

O evento é organizado por diversas igrejas evangélicas do município, com o apoio da Prefeitura de Carapicuíba.