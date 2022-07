16ª edição do Espetáculo da Paixão de Cristo acontece dias 24 e 25

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 23 de março de 2016

Carapicuíba se prepara para a 16ª temporada de encenação do “Drama da Paixão de Cristo. Produzido pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, é apresentado anualmente quinta e sexta-feira da Semana Santa, dias 24 e 25 de março.

O espetáculo acontece ao ar livre no Teatro de Arena da Aldeia Jesuítica de Carapicuíba e a cada ano atrai um público cada vez maior. Com quase duas horas de duração, encanta e emociona os espectadores do começo ao fim, contando a mais bela história de todos os tempos: nascimento, paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo.

As equipes de trabalho estão divididas entre cenografia, adereços, figurinos, atores amadores e profissionais, funcionários da Secretaria de Cultura e outras secretarias que se empenham na construção do evento de maior porte atualmente no Município.

A entrada para o espetáculo é gratuita. O Teatro de Arena fica na Aldeia Jesuítica de Carapicuíba, com acesso pelo Km 22 da Rodovia Raposo Tavares. Mais informações: (11) 2886-5224.