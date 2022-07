Evangélicos se reúnem para celebrar Carapicuíba

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 28 de março de 2016

Carapicuíba realizou no último sábado, 26 de março, o Celebra Carapicuíba, com grande Culto de Ação de Graças com 12 horas de Celebração. Organizado por diversas igrejas evangélicas do município, com o apoio da Prefeitura, reuniu centenas de pessoas para celebrar o aniversário de emancipação político administrativa de Carapicuíba.

O evento contou com a presença de autoridades do município, como o prefeito Sergio Ribeiro e o presidente da Câmara Municipal, Abraão Junior. O ponto do alto do evento foi a apresentação da cantora e pastora Soraya Moraes, com sua banda, fechando a programação.