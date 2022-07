Ações em Carapicuíba marcam Dia Internacional das Mulheres

Secretarias: Gabinete do Prefeito

Data de Publicação: 30 de março de 2016

O Dia Internacional da Mulher foi celebrado em Carapicuíba com diversas iniciativas. Nos dias 07 e 08 de março aconteceram no Calçadão ações conjuntas entre as secretarias de Educação, Esporte, Assistência Social, Saúde, Cultura, Governo (Coordenadoria de Políticas para as Mulheres) e Fundo Social de Solidariedade. Contou também com a participação da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) e o Instituto Embelleze.

Cada secretaria e entidade ofereceu serviços diversos para as carapicuibanas(os) como orientação jurídica, corte de cabelo, inscrições para o Programa Brasil Alfabetizado, entre outras atividades ao decorrer dos dois dias.

Já no dia 09, em atividade feita pela Coordenadoria de Políticas para as Mulheres e Secretaria de Administração, funcionárias da prefeitura participaram de momentos descontração e homenagem que contou com a participação de 800 servidoras, em turnos alternados.

Fechando as ações do mês da mulher, no dia 19 aconteceu a Caminhada de Valorização das Mulheres. O ponto de partida foi a Praça das Bandeiras e seguiu até a rotatória da Av. Brasil. Com a participação de aproximadamente 100 mulheres, a caminhada teve como temas a luta pela valorização da mulher, o combate a violência e a desigualdade.