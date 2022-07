No aniversário da Cidade, Calçadão de Carapicuíba recebe Ato Solene

Data de Publicação: 30 de março de 2016

O Calçadão de Carapicuíba recebeu na manhã do último sábado, 26 de março, grande público para comemorar o aniversário de 51 anos de emancipação politica e administrativa da cidade. O Ato solene contou com a presença do prefeito Sergio Ribeiro, o vice- prefeito Salim Reis, secretários municipais, vereadores, estudantes e professores da Rede Municipal de Ensino, funcionários da Prefeitura, representantes de entidades e a população.

Num evento alegre e colorido, foi comemorado o 51º aniversário da emancipação político administrativa de Carapicuíba. Ao final, foi servido bolo de 51 metros para todos os presentes. O prefeito Sergio Ribeiro ressaltou que Carapicuíba aos poucos vem se desenvolvendo e crescendo, “hoje quem volta à cidade após 8 anos não a reconhece mais de tantas obras de mobilidade urbana e reestruturação que foram feitas.”

Emancipação política

O sonho da emancipação político administrativa de Carapicuíba nasce graças à determinação e empenho de vários carapicuibanos. Até 1856, havia pertencido a São Paulo, quando foi anexada à Cotia, até 1948. Em 1949 passou a fazer parte de Barueri, como um de seus distritos. Em 1957, João Acácio de Almeida foi eleito prefeito de Barueri. Já Carlos Capriotti governou a cidade de 1961 a 1965. Durante este período cresceu o movimento pela emancipação de Carapicuíba, tendo conquistado em fevereiro de 1964, pela Lei nº 8.092, sua emancipação, tornando-se Município em 26 de março de 1965.