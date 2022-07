Encenação do Drama da Paixão de Cristo encanta e emociona público

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 30 de março de 2016

Carapicuíba realizou pelo 16º ano consecutivo mais uma encenação do Drama da Paixão. Produzido pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, é considerado o segundo maior espetáculo ao ar livre da Grande São Paulo e acontece todos os anos durante a Semana Santa.

Com as arquibancadas lotadas e muitos efeitos de luz e som , a apresentação deste ano contou com algumas novidades. A principal delas foram atividades circenses inseridas durante o espetáculo, a dramatização também contou com novos cenários, as réplicas de palácios, templos e lugarejos da Jerusalém de dois mil anos atrás, emocionou o público presente.

O público também acompanhou a encenação como o momento em que Jesus surge no meio do público, prega o sermão da montanha e ensina a oração do Pai Nosso, sua chegada em Jerusalém, a última ceia, seguido pela traição de Judas, a sua crucificação, morte e ressurreição.

O espetáculo teve mais de duas horas de duração e contou com um elenco de 150 atores e figurantes. A apresentação aconteceu no Teatro de Arena, localizado na Aldeia Jesuítica de Carapicuíba.

