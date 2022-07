Prefeitura promove a Virada da Saúde no Calçadão

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 31 de março de 2016

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio de sua Secretaria de Saúde e Medicina Preventiva, realizará na quinta-feira, 7 de abril, das 9h às 20h em comemoração ao Dia Mundial da Saúde, a “6ª Virada da Saúde”, com o tema “Amor pela Vida. Cuidando com você”, com o objetivo de oferecer os mesmos serviços das Unidades Básicas de Saúde e demais equipamentos da rede municipal por meio do Sistema Único de Saúde.

Nesta edição serão oferecidos os serviços de atendimento médico (clínica geral), odontologia preventiva, terapias integrativas, fisioterapia, pressão arterial, controle de vacinas, teste rápido de HIV entre outros serviços, emissão de Cartão SUS, regulação de vagas, além de cabeleireiro e limpeza de pele, devidamente equipados no calçadão.

Serão instalados também estandes de informações sobre programas da Secretaria da Saúde, como:

• NAIC – Núcleo de Atendimento de Infectologia de Carapicuíba

• SAMU

• Bolsa Família

• Saúde da Mulher

• Saúde no Parque

• Serviço Social

• Saúde Mental

• PAD – Programa de Atendimento Familiar

• Projetos Dengue e Zoonoses

• Casa do Adolescente

• Crevim (Centro de Atenção à Violência contra a Mulher)

• Conselho Municipal de Saúde

O evento acontece pelo sexto ano e faz parte do calendário oficial de eventos da cidade. Em 2015, foram realizados em 12 horas, mais de 12 mil atendimentos, com a participação de cerca de 200 funcionários, que atenderam a população no local.