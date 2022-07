Prefeitura inaugura nova Iluminação do Parque dos Paturis

Secretarias: Infraestrutura

Data de Publicação: 31 de março de 2016

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Infraestrutura, inaugurou na quinta-feira, 24, a nova iluminação do Parque dos Paturis, no KM 21. A obra foi realizada com recursos municipais, vindos da arrecadação da CIP (Contribuição de Iluminação Pública).

No total, são 178 pontos de iluminação, sendo 140 pontos com lâmpadas metálicas de 400 W e 38 pontos com lâmpadas metálicas de 250 W.

O evento integrou o calendário de festividades da cidade em comemoração aos 51 anos de Emancipação Político-Administrativa. Há exatamente um ano, a prefeitura entregou a iluminação completa do Parque da Aldeia de Carapicuíba e a do Parque Jandaia e recentemente do Parque do Jardim Santa Brígida. Além disso, em todo município, já são cerca de 6.300 novos pontos de iluminação em diversos bairros como: 120 Casas, Rua Los Angeles, com cerca de 1K de extensão, e mais de 300 vielas, iluminação pública do condomínio Minha Casa, Minha Vida na Vila Helena.