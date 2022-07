Prefeitura entrega Kits de materiais para alunos da Rede Municipal

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 5 de abril de 2016

Desde o inicio do mês de março a Prefeitura de Carapicuíba realiza entrega de kits escolares, gratuitamente, para os alunos da rede municipal de ensino. As entregas são realizadas de acordo com a calendário da Secretária Municipal de Educação e, com a conclusão nos próximos dias, todas as crianças terão recebido seu material escolar.

São seis tipos de kits, elaborados de acordo com a série dos alunos mas basicamente compostos por agenda, apontador, borracha, caderno brochura, caderno cartografia, caderno universitário, canetas, cola, estojo, giz de cera, lápis de cor, massa para modelar, pintura a dedo, régua, tesoura e maleta. Além desses materiais, também são entregues para nas Emeis Fase I o kit enxoval, com itens de higiene e cuidado para as crianças. Ao todo serão entregues 20.538 kits este ano, distribuídos entre alunos e professores.

A iniciativa garante a permanência na escola e melhora o aproveitamento do conteúdo ensinado, já que os materiais escolares básicos são garantidos para todas as crianças da rede. A alimentação de qualidade é outra ação da Prefeitura de Carapicuíba que favorece a permanência na escola e o aprendizado das crianças. As refeições são feitas a partir de cardápios elaborados mensalmente por nutricionistas e preparados na própria escola.

Já foram distribuído uniformes, que são fornecidos gratuitamente desde 2010, constituem outro item importante na valorização dos alunos e no orçamento doméstico. A entrega de uniformes é uma das políticas adotadas pelo município para promover a frequência escolar e a qualidade do nível de ensino.

Esse é o oitavo ano que a Prefeitura entrega os kits escolares para os alunos. O prefeito Sergio Ribeiro participa das entregas e lembra que esta é mais uma forma de garantir a permanência do aluno nas escolas. “Adquirimos os uniformes, materiais escolares e kit enxoval com recursos próprios do município. Com isso, oferecemos aos alunos, além da economia no orçamento dos pais, o direito de todos serem tratados com igualdade dentro do mesmo ambiente escolar”, enfatiza.