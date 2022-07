Prefeitura determina operação de combate à dengue em pátio de veículos

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 5 de abril de 2016

O serviço municipal de combate à dengue acontece regularmente no pátio, mas nesta semana foi feita força-tarefa com a empresa administradora do local para eliminar focos de dengue e animais peçonhentos que possam trazer risco de doenças à população. Funcionários do Departamento de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde da prefeitura inspecionaram e eliminaram possíveis criadouros e pulverizaram inseticida, popularmente conhecido como fumacê.

O combate à dengue em Carapicuíba acontece diariamente e foi reforçado desde 2015 com diversos mutirões de combate à dengue em bairros como Ariston, Vila Menck, Vila Gustavo Correa, Cohab, entre outros.

A população deve ser a grande vigilante nessa campanha e eliminar os focos do mosquito transmissor das doenças. A dengue e a chikungunya têm os mesmos sintomas: febre alta repentina, erupções na pele, conjuntivite, dores nas articulações, atrás dos olhos, na cabeça e no abdômen. O mal estar também provoca vômitos, sangramentos de mucosas e manchas vermelhas na pele.

O prefeito Sergio Ribeiro pede a colaboração da população: “Além de receber os agentes de saúde em sua residência ou comércio, você deve fazer sua parte para acabar com possíveis focos do mosquito aedes aegypti. Fique atento aos locais que podem acumular água”, ressalta o prefeito.

A Dengue é uma doença grave e pode matar. A população deve ficar alerta aos sintomas da doença: febre alta, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dor no corpo e juntas e manchas vermelhas pelo corpo. Mais informações pelo telefone 4164-3866 ou e-mail: [email protected]

DEZ MEDIDAS PARA COMBATER O FOCO DO MOSQUITO

1 – Virar garrafas vazias com tampas para baixo

2 – Não deixar entulho no quintal ou nas ruas

3 – Cobrir caixas d´água e piscina

4 – Varrer água parada, inclusive da laje

5 – Colocar areia nos pratos de vasos de planta

6 – Lavar baldes e tanques que armazenam água

7 – Manter a lata de lixo tampada

8 – Guardar pneus em locais cobertos, longe da chuva

9 – Usar telas de proteção nas janelas