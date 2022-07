Carapicuíba realiza a primeira oficina para a elaboração do Plano Municipal de Políticas para as Mulheres

Secretarias: Gabinete do Prefeito

Data de Publicação: 7 de abril de 2016

Carapicuíba realizou no dia 05 de abril, terça, no auditório da Faculdade da Aldeia de Carapicuíba (FALC) a primeira oficina para a elaboração do Plano Municipal de Políticas para as Mulheres, com tema “Mulheres no espaço de poder”. A atividade foi organizada pela Coordenadoria de Políticas para as Mulheres da Prefeitura de Carapicuíba.

A oficina contou com a presença de aproximadamente 40 mulheres representantes da sociedade civil, administração municipal e entidades. Teve como palestrante Maria Cristina Pache Pechtoll, Diretora do Enfrentamento a Violência contra as Mulheres e Equidade de Gênero na Secretaria de Políticas para as Mulheres de Santo André.

Com o tema voltado para a Mulher no espaço de poder e decisão, a palestrante abordou assuntos como a participação da mulher na politica e em seu ambiente de trabalho. Mostrou que mesmo estando em maior número, as mulheres continuam sendo menos favorecidas. Depois da palestra as participantes foram divididas em grupos para discutir propostas para a elaboração do Plano.

Veja a programação das oficinas e seus respectivos temas:

28/04 – Trabalho e autonomia econômica das mulheres

19/05 – Saúde das mulheres

09/06 – Mulher na educação, esporte, cultura, comunicação e mídia

05/07 – Audiência Pública