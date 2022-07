Carapicuíba realiza 6º Virada da Saúde

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 7 de abril de 2016

Na quinta-feira, 7 de abril, aconteceu no calçadão pelo sexto ano consecutivo, a Virada da Saúde, uma iniciativa da Prefeitura de Carapicuíba, que leva os serviços oferecidos pela Secretaria da Saúde mais perto da população.

Desde as 8h da manhã, até as 20h, permaneceram montadas tendas para enfermagem e pronto atendimento, odontologia, NAIC – prevenção de doenças sexualmente transmissível, médico de clínico geral, cadastro do Bolsa Família, saúde da mulher e saúde no parque, Crevim – Centro de Referência da Violência a Mulher, projeto dengue, casa do adolescente , emissão do cartão SUS, agendamento de consultas e exames e fisioterapia auricular. Além da virada, aconteceu também uma caminhada pelo calçadão de conscientização ao Autismo.

O evento faz parte do calendário oficial de eventos da cidade. Em 2015, foram realizados em 12 horas, mais de 12 mil atendimentos, com a participação de cerca de 200 funcionários, que atenderam a população no local.