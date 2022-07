Sete jogos movimentaram a disputa da Copa Bronze 2016

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 8 de abril de 2016

A Copa Bronze de Futebol 2016 teve início no último fim de semana com sete partidas realizadas. Nesta fase as equipes se enfrentam dentro do grupo e somente os dois melhores avançam às quarta de finais, enquanto o último colocado de casa chave é rebaixado para a Seletiva 2017.

O jogo entre Revelação/Vila Dirce x Fúria Oeste foi remarcado para o próximo domingo, 10/04, no Campo do Pedreira às 9h.

Resultados – 1ª Rodada

Imperatriz Da Vila Crett 0 x 1 Largo Da Pólvora FC Simplicidade FC 3 x 0 Porto FC Muleques Da Vila EC 2 x 1 Bola De Ouro EC EC Liberdade 0 x 1 Parceria EC 100pre Juntos FC 1 x 1 Maresias SC VI De Janeiro FC 4 x 1 AA Maravilha Negra XV De Novembro 0 x 0 Donos Da Bola FS

Copa Seletiva 2016 começa com 16 jogos

Tem início no próximo domingo, 10, o campeonato com maior número de equipes participantes, a Copa Seletiva de Futebol é promovida pela Prefeitura de Carapicuíba, organizada pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

Nesta edição a Copa Seletiva será disputada por 56 equipes com o sistema eliminatório simples. Em caso de empate, o classificado para a fase seguinte se definirá nas penalidades. Confira a seguir a tabela dos confrontos que dão início ao torneio.