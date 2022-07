Prefeitura de Carapicuíba amplia serviços de recapeamento

Data de Publicação: 15 de abril de 2016

Diógenes Ribeiro de Lima, em frente a estação Carapicuíba da CPTM, Rua Pradópolis, no Bairro 40 Casas, Rua Netuno, no Jardim Novo Horizonte e Rua Macedônia no Ariston são as quatro vias recém recapeadas.

A Rua Diógenes Ribeiro de Lima, em frente a estação Carapicuíba da CPTM passa por obras de recapeamento asfáltico. A via está parcialmente interditada para veículos e com alterações provisórias para a circulação de pedestres, mas toda a sinalização para condutores e que transitam na região.

O pavimento dessa importante via no Centro da cidade sofreu com o tráfego de veículos pesados durante as obras do Novo Centro e a demolição e aterro do terreno onde será construído o Terminal Intermunicipal de Ônibus e o Fórum de Carapicuíba.

Obras de recapeamento estão sendo feitas por toda a cidade e as vias mais recentes que estão em fase de finalização são Rua Pradópolis, no Bairro 40 Casas, Rua Netuno, no Jardim Novo Horizonte e Rua Macedônia no Ariston. Em breve mais vias serão recapeadas pois o processo de licitação para contratar os serviços já está em andamento.

As benfeitorias abrangem toda a parte de pintura de solo como faixas de separação de pistas e para travessia de pedestres, além dos locais que serão demarcados com sinal de preferência. Ações como esta são fundamentais para evitar acidentes, facilitar a fluidez na circulação e inibir infrações às leis de trânsito, como por exemplo, estacionar em locais proibidos.

Importante lembrar que as vias não são interditadas totalmente, pois o fluxo de veículos seguirá apenas com algumas restrições. A Secretaria de Transporte e Trânsito de Carapicuíba está trabalhando para que todos transitem pelos locais de forma organizada.

O prefeito Sergio Ribeiro ressalta a importância da grande remodelação e recapeamento em toda a cidade: “É a prefeitura trabalhando para encontrar soluções e enfrentar o desafio de melhorar e aprimorar cada vez mais a circulação de pedestres e motoristas em Carapicuíba. Nunca foram feitas tantas obras de mobilidade urbana na cidade e isso reflete o desempenho intenso da prefeitura para melhorar a vida da população”.