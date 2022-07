6ª rodada da Copa Ouro 2016 terá disputa pela liderança

Data de Publicação: 15 de abril de 2016

A 6ª rodada da Copa Ouro de Futebol será de grandes emoções. O torneio promovido pela Prefeitura de Carapicuíba e organizado pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer tem nesse fim de semana a rodada que pode mexer nos primeiros lugares na tabela de classificação.

No Grupo A somente Camaleão e Vila Iza podem terminar a rodada na liderança da chave. Vila Iza enfrenta o Vasco no domingo, às 12h, no Campo da INAC. Na sequência, às 13h30, o time Camaleão encara o Fumaça no mesmo campo.

Nacional, Paulistano e Família entram em campo no próximo fim de semana de olho na liderança do Grupo B da Copa Ouro 2016. A disputa terá confronto direto pois Nacional e Paulistano jogam no domingo, 17, às 9h no Estádio do Niterói.

Também no domingo, às 15h no Niterói, o Família jogará contra o Juventos sabendo se terá chances de terminar a rodada na liderança do Grupo B.

