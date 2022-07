Prefeitura leva projeto Rua de Lazer para o Porto de Areia nesta sexta

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 19 de abril de 2016

Depois de agitar a Vila Lourdes, próxima edição da Rua de Lazer será na Comunidade Porto de Areia nesta sexta, 22. Participe!

A Prefeitura de Carapicuíba realiza neste final de semana mais edição da “Rua de Lazer”, incentivando a atividade física e a diversão a fim de proporcionar bem-estar à população. O evento será na Comunidade Porto de Areia, atrás do Sesi nesta sexta, 22 de abril, das 9h às 14h. Organizado pelas Secretarias de Educação e de Esporte e Lazer de Carapicuíba, a iniciativa faz parte do Programa de Atividades Esportivas (ProAtiv).

No último final de semana o evento aconteceu na Quadra da Pedra, Vila Lourdes, e contou com a presença de aproximadamente 100 crianças. Elas aproveitaram o sábado de sol para brincar em pula pula, cama elástica, queimada, atletismo, pintura facial, xadrez gigante e gincanas como ajuda-ajuda, centopeia humana, brincadeira com bexigas, mãe da rua, jogo da velha humana, etc.

Segundo o prefeito Sergio Ribeiro “investir em esporte é também cuidar da saúde das pessoas, do lado social, de desenvolvimento humano. Nossa administração investe na área, valorizando e criando novos espaços para a prática de diversas atividades esportivas”.