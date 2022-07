Alunos de Carapicuíba contra a dengue.

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 20 de abril de 2016

As crianças da rede municipal de ensino que estudam na EMEI Castelo Encantado realizaram uma caminhada pelas ruas da Cohab V, para conscientizar os moradores sobre a Dengue.

Com faixas, panfletos, viseiras decoradas com o mosquito, as crianças e as professoras gritavam “Zika zero” e “Xô, dengue!”. Alguns pais também participaram.

Recentemente, os alunos da EMEI Paraíso das Crianças realizaram trabalhos escolares com foco no combate ao mosquito.

A Prefeitura de Carapicuíba vêem realizando ações contra o Aedes aegypti em todo o município. Visitas em bairros com maior incidência de casos, onde os funcionários passam de casa em casa para conversar com os moradores e reafirmar a importância da prevenção de focos do mosquito e a eliminação de larvas.

A Secretaria de Educação, em parceria com o grupo Tricotando Palavras, realizou peças teatrais, “Hugo no Reino dos Mosquitos”, focando na conscientização de pais e alunos contra os perigos da Dengue / Zika Vírus e Chikungunya.

No mês de março, houve a posse dos Conselheiros Mirins, onde contou com a apresentação da peça “Hugo no Reino dos Mosquitos” e palestra, com a Drª Carol da Secretaria de Saúde, sobre o combate à dengue.