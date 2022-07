7ª rodada definirá os primeiros classificados para 2ª fase da Copa Ouro 2016

Data de Publicação: 20 de abril de 2016

Torneio promovido pela Prefeitura de Carapicuíba e organizado pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, a Copa Ouro de Futebol 2016 terá rodada importante nesse fim de semana. Os resultados poderão definir os primeiros classificados à próxima fase e deixar ainda mais acirrada a briga para fugir do rebaixamento para a Copa Prata 2017.

O Grupo A terá o confronto dos opostos com o líder Vila Iza enfrentando o lanterna Revelação. Em caso de vitória do Vila Iza o time dá um passo enorme para a 2ª fase e rebaixa matematicamente o Revelação.

No Grupo B o líder Nacional enfrenta o Planalto que passa por boa fase no campeonato. Enquanto o Nacional pode garantir a classificação, o time do Planalto luta para entrar de vez na zona de classificação.

Confira a seguir os resultados da última rodada, a classificação e os próximos confrontos da Copa Ouro 2016.