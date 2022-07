Mutirões contra mosquito da Dengue intensificam fiscalização no combate à dengue em Carapicuíba

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 20 de abril de 2016

Neste sábado, 23, a Campanha “Todos Juntos Contra o Aedes Aegypti” será na Vila Gustavo Correa e Vila Municipal.

Campanha “Todos Juntos Contra o Aedes Aegypti” chega nesta sábado, 23 de abril, com ações de combate à dengue na Vila Municipal e Vila Gustavo Correa. Agentes fazem trabalho porta a porta, em casas e comércios, operação Cata Treco e outras ações preventivas contra a dengue, zika e chikungunya.

No último sábado, 16 de abril, a Prefeitura de Carapicuíba levou o mutirão até os bairros Parque Santa Tereza e Jardim Veloso. As residências recebem equipes que conversam e vistoriam casas, comércios e terrenos, além de recolherem materiais que acumulam água e criam larvas do mosquito Aedes aegypti, com auxílio de caminhões e máquinas. Agentes da Secretaria de Saúde e demais servidores do município vistoriaram 501 residências, sendo 241 no Parque Santa Tereza e 260 no Jardim Veloso.

Composta por agentes de saúde e funcionários de diversas secretarias, as equipes alertaram a população sobre a necessidade de manter vasos, baldes, caixas d’água e qualquer local onde pudesse haver água parada, longe de qualquer risco. No caso de encontrar foco de larvas do mosquito, os responsáveis foram orientados e a residência passou a ser acompanhada pelo Departamento de Vigilância Epidemiológica do município.

A ação não fica somente nas residências, que são os principais locais com a presença de focos, mas percorre comércios, afixando cartazes para difundir a campanha. Caminhões da Secretaria de Obras recolhem materiais deixados nessas áreas, que acumulam água da chuva, fazendo diversas viagens durante o dia inteiro, e equipe de Secretaria de Transporte e Trânsito remove veículos abandonados, seja por meio de guincho ou por notificação, quando o proprietário comparece no local.