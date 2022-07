Carapicuíba realiza 2º Oficina para a elaboração do Plano Municipal de Políticas para as Mulheres

Secretarias: Gabinete do Prefeito

Data de Publicação: 20 de abril de 2016

A 2º Oficina para a elaboração do Plano Municipal de Políticas para as Mulheres acontece na próxima quinta-feira, 28 de abril, das 8h às 13h, no auditório da Faculdade Aldeia de Carapicuíba, na Estrada da Aldeinha, 245 – Jd Marilu. A atividade é organizada pela Coordenadoria de Políticas para as Mulheres da Prefeitura de Carapicuíba.

Nesta nova etapa será debatido o tema “Trabalho e autonomia das mulheres” através de palestras e grupos para discutir as dificuldades que as mulheres enfrentam para fazer parte do mercado de trabalho, conseguir ascensão profissional e melhores condições de trabalho. Também serão debatidos assuntos como assédio moral e sexual no ambiente corporativo.

A partir desse debate serão levantadas as demandas de políticas públicas para as mulheres na área do trabalho e autonomia. A 1º oficina aconteceu no dia 05 de abril com o tema “Mulheres no Espaço de poder e Decisão”.

Veja a programação das oficinas e seus respectivos temas:

28/04 – Trabalho e autonomia econômica das mulheres

19/05 – Saúde das mulheres

09/06 – Mulher na educação, esporte, cultura, comunicação e mídia

05/07 – Audiência Pública