Prefeitura realiza força-tarefa para impedir invasões de áreas públicas

Data de Publicação: 29 de abril de 2016

Cohab é o principal ponto de ações para impedir invasões e recuperar áreas públicas

A Prefeitura de Carapicuíba realizou nesta quinta-feira mais uma ação para coibir a ocupação irregular de áreas públicas na cidade. Dessa vez a recuperação de terreno aconteceu na Cohab 5, no Campo Azaleia e arredores do Parque dos Paturis com a atuação de Guardas Civis Municipais e fiscais da Secretaria Municipal de Segurança Pública, além de servidores das secretarias de Obras e Desenvolvimento Urbano. Todos agiram com rapidez e fizeram apreensão de materiais e derrubada de moradias.

Fiscais da Secretaria de Segurança já haviam notificado as pessoas para que deixassem o local em 24 horas, mas a insistência em permanecer motivou a ação da Guarda Civil Municipal. As famílias que ocupam moradias já construídas terão seus nomes incluídos em ações judiciais e perderão o direito de ser beneficiados em programas sociais como o Bolsa Aluguel..

O comércio de terrenos públicos é crime e tanto de quem vende como de quem compra comete infração penal. Áreas públicas são de propriedade do município reservadas para a construção de equipamentos públicos de serviço à população como creches, unidades de saúde e ginásios entre outros.

Somente nestes primeiros meses 2016 iniciativas como essa aconteceram na Cohab, Estrada das Acácias e em diversos bairros. Outras áreas também estão no cronograma de ações como Jd. Veloso, Estrada da Fazendinha, Parque Santa Tereza, Novo Horizonte, Jd. Angélica e Aldeia de Carapicuíba. Pessoas que ocuparam áreas irregulares foram encaminhadas à delegacia quando se fez necessário.



A população pode colaborar com denúncias e informações pelo telefone da Guarda Civil Municipal pelo telefone: 4183-5229 ou nas Bases Comunitárias:

Base Comunitária da Guarda Civil Municipal no Bairro Ariston

Endereço: Avenidas Barbara Hipólito com Dante Carraro.



Base Comunitária da Guarda Civil Municipal

Endereço: Av. Inocêncio Seráfico (ao lado do Ginásio Tancredão)