Novo Centro: Prefeitura encaminha à CPTM projeto final para construção da passarela

Data de Publicação: 2 de maio de 2016

Em fevereiro de 2012 a equipe técnica de engenharia da CPTM encaminhou à Prefeitura seu projeto de adequação da estação Carapicuíba. Medida necessária uma vez que já no ano seguinte teria início o processo de construção do novo terminal de ônibus, cujo projeto prevê a interligação entre esses dois modelos de transporte público através da construção de uma passarela sobre a estação.

Adequação da estação, construção do terminal e implantação da passarela fazem parte de um conjunto de obras previsto no projeto Novo Centro, que traz também o túnel e o boulevard já concluídos. Tudo isso com o propósito de facilitar a circulação de pessoas na região central da cidade. A travessia de pedestre desde o terminal, permitindo acesso à estação de trem com extensão até a Fatec/Etec, FNC e Sesi, representa um dos grandes avanços de mobilidade na região central da cidade.

Foram realizadas várias reuniões entre as equipes técnicas da prefeitura, da empresa responsável pela obra e da CPTM para elaboração do projeto básico e conclusão do projeto executivo de construção da passarela. Nesse período houve diversos questionamentos, apresentação de sugestões e soluções técnicas analisadas e estudadas. Em 2015, a versão final do projeto básico foi encaminhada à CPTM.

A partir de então tem início a fase de elaboração do projeto executivo, que é mais completo e detalhado que o anterior. Reuniões de trabalho aconteceram entre as partes responsáveis pela obra, com a exigência de novas adequações técnicas. Em março de 2016 o projeto executivo é finalizado e protocolado pela prefeitura junto à CPTM.

Maior obra da história de Carapicuíba, o Novo Centro passa por várias etapas de construção e cada qual com seu nível de dificuldade técnica e/ou jurídico-administrativa, o que demanda tempo até a sua resolução final. Toda a equipe da prefeitura, prefeito Sergio Ribeiro à frente, tem colocado como uma de suas prioridades o andamento e conclusão dessa obra.

A construção da passarela de interligação entre o terminal, a estação de trem e as faculdades do outro lado da cidade tem enfrentado dificuldade desde o início por conta das demandas e exigências técnicas apresentadas pela CPTM. Agora, com o projeto executivo concluído e entregue, a prefeitura fica no aguardo da Cia de Trens para iniciar a obras.