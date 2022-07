Sebrae-SP e Prefeitura oferecem atendimento especial na Semana do Microempreendedor Individual

Secretarias: Receita e Rendas

Data de Publicação: 3 de maio de 2016

Na semana do MEI (Microempreendedor Individual) uma parceria entre a Prefeitura de Carapicuíba e o Sebrae-SP promove, entre os dias 02 e 07 de maio, atendimento especial aos empreendedores do município. Uma tenda foi montada no estacionamento do Poupatempo com prestação de serviços e oficinas.

A Prefeitura de Carapicuíba também levou seus serviços de formalização de empresas e Banco do Povo, facilitando a prestação de serviço ao cidadão.

Entre os serviços oferecidos pelo Sebrae na Semana do MEI estão impressão de CNPJ, CCM e Inscrição Estadual e orientações sobre concessão de microcrédito, Nota Fiscal e como aumentar o desempenho da sua empresa. Tudo visando trazer novos conceitos, ferramentas e experiências para melhorar o desempenho de diversos negócios.

Durante a semana também serão realizadas oficinas para orientar sobre a formalização do empreendedor, como formar preço de mercadoria e/ou serviço. .

Em 2014, Sergio Ribeiro recebeu certificação de prefeito empreendedor do SEBRAE

A parceria entre a Prefeitura de Carapicuíba e o Sebrae-SP vem dando frutos há algum tempo. Em junho de 2014 Sergio Ribeiro, prefeito de Carapicuíba, recebeu o prêmio Prefeito Empreendedor, entregue pelo Sebrae-SP para destacar municípios em que a administração pública adota atitudes que desburocratizam a abertura de microempresas e criam condições de apoio ao empreendedor individual.

O prêmio foi concedido pelo gerente do Escritório Regional Osasco, Mauro Quereza Janeiro Filho, que falou da importância do título: “O Prêmio Prefeito Empreendedor aproxima o Sebrae dos municípios, propondo a melhoria de condições para micro e pequenos empreendedores. Em Carapicuíba, o prefeito Sergio Ribeiro implantou importantes medidas em apoio e incentivo aos comerciantes, empresários e prestadores de serviços. Por isso selamos esta parceria com a entrega do diploma”.

Serviço: Semana do MEI (Microempreendedor Individual)

Data: de 02 a 07 de maio de 2016

Local: Av. Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 495 – Estacionamento do Poupatempo

Horário: Segunda à sexta, das 9h às 17h, e sábado, das 9h às 15h.

Clique aqui e Veja Galeria de Fotos