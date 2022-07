Projeto Horta na Escola avança e enriquece currículo dos alunos da rede municipal de Carapicuíba

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 4 de maio de 2016

A prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria de Educação, em parceria com a Cooperativa Vira Lata, leva às escolas do município o projeto Horta na Escola, que envolve alunos e comunidade escolar – professores, demais funcionários do ensino e pais de alunos.

Projeto que proporciona ao aluno das EMEIs e EMEFs a oportunidade de conhecer e ter contato efetivo com as boas práticas ambientais tem como propósito, também, ensinar à criança como se faz uma horta, montagem no canteiro, semeadura, transplante, crescimento e a colheita. A partir da prática do cultivo das hortaliças, a devida orientação sobre alimentação saudável.

Em cada escola, onde há espaço físico, o Projeto é efetivado com a implantação de canteiros de hortaliças, plantas ornamentais e frutíferas, o que contribui na aprendizagem prática das ciências naturais e biológicas, experiência tem se revelado importante reforço no desenvolvimento pedagógico do aluno. E mais: o resultado desta educativa produção agrícola é utilizado na alimentação da própria unidade escolar, ou seja, o aluno come aquilo que planta e cultiva.

A meta da Secretaria de Educação é chegar a todas as 49 escolas da rede municipal de ensino integrando o projeto; cada uma com sua especificação de acordo com o espaço disponível. A depender da realidade de cada unidade escolar, serão implantados canteiros de hortaliças, plantio de árvores e arbustos. Há, ainda, a alternativa, em razão do tipo de terreno, da implantação de horta suspensa e pomar.