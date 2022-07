Tradição e cultura popular marcam a Festa da Santa Cruz em Carapicuíba

Data de Publicação: 4 de maio de 2016

Adoradores da Santa Cruz lotaram a Aldeia Jesuítica de Carapicuíba, para prestigiar os quatro dias da tradicional Festa da Santa Cruz. O evento faz parte do calendário cultural do município desde 1954, e tem suas origens no período da colonização portuguesa, com a influência religiosa dos padres jesuítas.

A Dança de Santa Cruz com seus aspectos peculiares encantou os presentes, que facilmente aprenderam como dançar. Inicialmente, os violeiros, cantadores e dançantes, reúnem-se em frente à Igreja de Santa Catarina e ao pátio Cruzeiro para saudarem o templo e a Santa Cruz. Na seqüência é feita uma saudação em forma de cantoria em roda, e em seguida, a saudação é repetida na frente de todas as cruzes enfeitadas nas casas do quadrilátero que forma a Praça da Aldeia.

Organizada pela Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, com o apoio da Comunidade Santa Catarina e dos festeiros, a Festa de Santa Cruz é o evento mais tradicional do município, e acontece há mais de 300 anos.