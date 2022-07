Professores de Carapicuíba farão cursos extracurriculares

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 4 de maio de 2016

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da secretaria de educação irá oferecer curso de LIBRAS e de espanhol aos professores da rede municipal de ensino.

Para o curso de libras serão ao todo 90 vagas distribuídas em dois módulos, e carga horária de 60 horas, sendo o primeiro módulo com 60 vagas para todos os professores da rede e o segundo 30 vagas, para aqueles que já concluíram o primeiro.

O objetivo do curso é preparar o profissional da educação para a comunicação adequada com os alunos portadores de deficiência auditiva, proporcionando-lhes uma inclusão social efetiva.

As aulas serão ministradas aos sábados, na EMEF Prof. Argeu da Silveira Bueno, na COHAB V.

Vale ressaltar que haverá uma turma do primeiro módulo no Jardim Planalto para que a comunidade escolar, professores e funcionários da EMEF Nai Molina do Amaral possam participar do curso.

Já para o curso de língua espanhola, serão distribuídas 120 vagas preenchidas conforme a ordem de inscrição.

O objetivo deste curso é preparar os professores para a comunicação adequada com os alunos estrangeiros e suas famílias, oriundos de países hispano-americanos, como os bolivianos, umas das maiores comunidades da região metropolitana de São Paulo.

As aulas também serão ministradas na EMEF Prof. Argeu da Silveira Bueno, com previsão de início para o dia 09/05. Serão 20 encontros presenciais de 3 horas, uma vez por semana, totalizando 60 horas, fora do horário de trabalho.